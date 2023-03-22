Обезображенное лицо Пугачевой вызвало шок у хирурга

Обезображенное лицо Пугачевой вызвало шок у хирурга
Алла Пугачева. Фото: Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Певица переборщила с операциями "красоты", уверены специалисты

Примадонна всегда признавалась, что по молодости начала пользоваться услугами пластических хирургов. Однажды в Швейцарии ей ненароком занесли инфекцию – жизнь певицы приходилось спасать уже российским медикам. В 90-е годы бывшая звезда эстрады, считают специалисты, и подтягивала лицо, и корректировала веки, и вставляла имплант из силикона в подбородок для более четкого контура лица.

Еще до ковида публика заметила, как Алла Борисовна преобразилась – ни одной морщины. Однако тогда звезда отрицала, что решилась снова на пластику.

Однако, покинув Россию на фоне событий в 2022 году, певица сильно расстроила фанатов. Те заприметили на лице Примадонны уже новые морщины. Лицо словно осунулось, став уставшим и тяжелым. По некоторым оценкам, лишь за осень Пугачева выложила больше миллиона рублей на омоложение. Но это певицу не остановило, считает "Комсомолка": теперь уже чуть ли не очевидны изменения в мимике певицы.

Налицо, указывает пластический хирург Марта Орлова, симптомы одностороннего пареза – снижения мышечной силы из-за поражения нерва.

"Верхняя губа противоестественно двигается вверх и вправо. А нижняя остается вялой. Возможно, это следствие неудачной пластики или избыточного использования ботулотоксина, разглаживающего морщины", – предположила медик.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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