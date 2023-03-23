Бузовой разбили лицо на концерте в Дубае

Но поющую ведущую это не остановило

Экс-телеведущая "Дома-2" Ольга Бузова по горло в делах. По ТВ крутят сразу два шоу с поющей ведущей, в соцсетях растет число подписчиков, а сама героиня разъезжает по странам. Однако не все выступления завершаются аплодисментами – иногда они омрачаются неприятными случаями.

Во время одного из концертов в облюбованном россиянами Дубайске звезда натолкнулась на разгорячившегося фаната, который стал во все горло поддерживать солистку. Вскочил за сцену и попытался вырвать микрофон. А Оле разбил губу.

Нужно отдать должное Бузовой: не растерялась и продолжила петь. По счастью, быстро отреагировала охрана, угомонившая смутьяна. По завершении мероприятия все зрители забыли о неприятном случае – звезда получила порцию славы и признания от аудитории.