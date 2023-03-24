Откровенное фото полностью голой Юлии Меньшовой слили в Сеть

Откровенное фото полностью голой Юлии Меньшовой слили в Сеть
Юлия Меньшова. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Дочка легендарного режиссера – горячая штучка

Эротические кадры знаменитой актрисы и телеведущей Юлии Меньшовой взорвали интернет-пространство. Оказалось, что в юности звездная наследница давала жару. В Сети появились максимально откровенные фотографии дочки легендарного Владимира Меньшова, создателя таких кинолент, как "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли" и других.

В свое время прелестница не постеснялась скинуть с себя одежду и сняться, в чем мать родила. Стоит отметить, что роскошные формы телеведущей благоволят эротическим съемкам.

На нашумевшем кадре девушка позирует, сидя на стуле. Из одежды на Меньшовой только широкая полоска воздушной ткани, надетая наподобие пояса. Все самые интимные зоны артистки оказались открыты взору страждущих.

Юлия не постеснялась показать всему свету линии звездной груди. Только соски целомудренно прикрыты звездочками. Девушка закинула ногу на ногу – так, чтобы вид ее промежности все же остался сокрыт от многомиллионной армии фанатов.



В комментариях люди удивляются, что столь солидная дама в юности была настоящей оторвой и с готовностью выставляла голые фотографии.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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