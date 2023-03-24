На шоу "Место встречи" разразился грандиозный скандал

Политическое шоу "Место встречи"пользуется большой популярностью и любовью россиян. Телеведущий Андрей Норкин давно завоевал авторитет российского зрителя. Тем более, что знаменитость всегда старается действовать по совести и за словом в карман не лезет. К сожалению, частенько на телепередаче происходят скандальные инциденты.



В этот раз отличился польский эксперт Пшемыслав Мажец. Прибывший из Польши журналист счел допустимым появиться на съемке телепроекта в нетрезвом состоянии. Возможно доблестному поляку потребовалось приложиться к бутылке для того, чтобы не сильно нервничать, отстаивая сомнительные западные постулаты.



Как известно, на российском телевидении часто выступают зарубежные гости, которые пытаются навязать миру собственное весьма спорное мнение.



Разумеется, появление пьяного гостя вывело из себя Норкина. Когда телеведущий понял, что его собеседник еле ворочает языком, он взорвался от негодования. Андрей потребовал, чтобы поляк немедленно покинул студию и отправился восвояси отсыпаться. Норкин даже великодушно пообещал оказать пьянице медицинскую поддержку за кулисами.



Польский гость оскорбился, однако перечить грозному телеведущему не стал и покинул студию передачи "Место встречи".

