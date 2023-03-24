Скабеева придумала страшную месть Галкину* за "отрубленную голову"

Скабеева придумала страшную месть Галкину* за "отрубленную голову"
Максим Галкин*. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юморист совсем потерял берега

Некогда любимый россиянами хохмач Максим Галкин* продолжает покорять зарубежную публику. Дабы интерес к его одиозной фигуре не снизился, юморист идет на откровенные провокации. Недавно он задел знаменитую российскую телеведущую Ольгу Скабееву. Журналистка уже придумала, как отомстить наглецу.

Широкий резонанс вызвала комическая зарисовка Галкина*, где он пофантазировал на тему того, что произойдет на украинском фронте при появлении российских звезд. Так, Максим считает, что если на линию соприкосновения выйдет певец Филипп Киркоров в откровенном наряде, то перемирие обеспечено. А если в его руке будет отрубленная голова Скабеевой, то украинцы и вовсе начнут ликовать.

Ольга обратила внимание на грязный выпад в свою сторону. Девушка не стала стесняться в выражениях и заявила, что считает Максима "обыкновенной гнидой и ублюдком".

Телеведущая собирается обратиться к юристам, так как заявление юмориста вполне можно трактовать, как прямой призыв к убийству. Охамевшего хохмача следует наказать по всей строгости закона. Разумеется, если он рискнет сунуться в Россию.



*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.


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