Состояние ухудшилось: Губина хотят срочно положить в психушку

Специалисты бьют тревогу

Известный певец Андрей Губин жалуется, что страдает от левосторонней прозопалгии лица. Недуг приносит ему невероятные мучения, и ни одно лечение артисту пока не помогло. При этом он жалуется не только на физические страдания, но и проблемы во взаимоотношениях с людьми. По словам знаменитости, сейчас он никому не доверяет.

Губин в одном интервью признавался, что люди ведут себя с ним двояко – на расстоянии они сопереживают, а в личной беседе даже готовы "морду набить". Также он уверен, что кто-то его преследует, желая нанести вред.

Специалисты бьют тревогу. Психологи утверждают, что причина болезни Андрея Губина в психологических травмах, которые он не успел вовремя проработать. И, судя по высказываниям, его состояние ухудшается с каждым днем.

"Последствия этого могут быть очень трагичными. Если у Андрея еще остались друзья, то они должны отвести его к психиатру. Другого варианта нет", – утверждает психолог Сергей Ланг.

Положить артиста в психушку просто так не выйдет, поскольку он себя больным в действительности не считает, утверждает эксперт.

Несмотря на ухудшение состояния, Андрей Губин предпринимает попытки вернуться в шоу-бизнес. На сцену он выходить не может, но был бы рад поработать вместе с другими известными артистами и написать им песни.