Шахназаров разоблачил план разгрома шоу-бизнеса повязанных с украинцами Меладзе

Братья не случайно отдавали предпочтение украинским певичкам

Имена двух талантливых грузинских композиторов – Валерия и Константина Меладзе в последнее время всплывают исключительно в скандальных и разоблачительных статьях. Известный блогер Михаил Шахназаров уверен, что артисты успешно реализовали в нашей стране коварный план.



Журналист обратил внимание, что грузинские дарования отбирали в популярную в свое время музыкальную группу "ВИА Гра" преимущественно украинских исполнительниц. При этом главным критерием являлся не певческий талант, а пышные формы и привлекательность.



Шахназаров убежден, что Меладзе умышленно заполонили российский шоу-бизнес "безголосыми девушками легкого поведения". Таким образом артисты хотели подорвать авторитет отечественной эстрады и превратить ее в шабаш полуголых девиц.

"Зачем было тащить эту ораву? Чтобы занять поляну и никого туда не пускать", – отмечает журналист.

Шахназаров напомнил, что через руки братьев Меладзе прошло огромное количество украинских певичек.

