Промежность раздетой Высоцкой зажевала трусики: откровенные фото

Промежность раздетой Высоцкой зажевала трусики: откровенные фото
Юлия Высоцкая. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка выглядит, как юная нимфа

Юлия Высоцкая является настоящим эталоном для подражания для многих россиянок. Точеная фигурка кинодивы, которая вот-вот отметит полувековой юбилей поражает воображение многомиллионной армии ее фанатов. При этом звезда с радостью поддерживает интерес к собственной персоне. Юлия регулярно публикует откровенные фотографии, на которых хвастается сочным телом.

На этот раз в социальных сетях бурно обсуждают снимок артистки с отдыха. Любимица публики проводит время на тропическом курорте, где набирается сил и радуется жизни. Знаменитость решила поделиться с поклонниками частичкой лета и выложила весьма смелый кадр.

Звезда позирует в крошечном купальнике, который едва прикрывает ее прелести. На этот раз Высоцкая захотела похвастаться подтянутыми ягодицами – артистка развернулась к фотографу филейной частью. Судя по всему, недавно знаменитость плавала или активно проводила время. Из-за движений тела звездные ягодицы заживали нижний элемент купального костюма.

Фото: соцсети

Впрочем, любимицу публики это не смутило. Она с удовольствием выставила яркий летний кадр на всеобщее обозрение. В комментариях поклонники восхищаются внешним видом артистки и предполагают, что ей удалось раскрыть секрет вечной молодости.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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