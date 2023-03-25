Артистка выглядит, как юная нимфа

Юлия Высоцкая является настоящим эталоном для подражания для многих россиянок. Точеная фигурка кинодивы, которая вот-вот отметит полувековой юбилей поражает воображение многомиллионной армии ее фанатов. При этом звезда с радостью поддерживает интерес к собственной персоне. Юлия регулярно публикует откровенные фотографии, на которых хвастается сочным телом.



На этот раз в социальных сетях бурно обсуждают снимок артистки с отдыха. Любимица публики проводит время на тропическом курорте, где набирается сил и радуется жизни. Знаменитость решила поделиться с поклонниками частичкой лета и выложила весьма смелый кадр.



Звезда позирует в крошечном купальнике, который едва прикрывает ее прелести. На этот раз Высоцкая захотела похвастаться подтянутыми ягодицами – артистка развернулась к фотографу филейной частью. Судя по всему, недавно знаменитость плавала или активно проводила время. Из-за движений тела звездные ягодицы заживали нижний элемент купального костюма.





Впрочем, любимицу публики это не смутило. Она с удовольствием выставила яркий летний кадр на всеобщее обозрение. В комментариях поклонники восхищаются внешним видом артистки и предполагают, что ей удалось раскрыть секрет вечной молодости.

