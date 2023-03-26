"Бегите!": охаявшего Россию и Путина Пригожина гонят из страны

"Бегите!": охаявшего Россию и Путина Пригожина гонят из страны
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Сеть слили скандальную аудиозапись

Недавно в украинских СМИ появилась 30-минутная запись телефонного разговора двух мужчин. Голоса, предположительно, очень похожи на те, которые принадлежат российскому продюсеру Иосифу Пригожину и российскому бизнесмену Фархаду Ахмедову. Во время беседы они называют друг друга "Еся" и "Фархад". 

В аудио можно услышать, что "Пригожин" жалуется своему знакомому на политическую ситуацию в России. Он говорит, что руководящая элита страны "все ******** (упустила – пример редакции)". По его словам, нормального будущего ни у государства, ни у российского народа теперь нет из-за неправильного политического решения руководства. И единственная надежда – что президент Владимир Путин получит по заслугам, при этом имени его он старался не называть.

Его собеседник, "Ахмедов", с ним полностью солидарен. Он говорит, что сейчас все ведут себя "как тараканы в стакане", начиная поджирать друг друга. Хотя понятно, что никакого положительного исхода для России от конфликта точно не будет. 

На опубликованную запись отреагировал сам Иосиф Пригожин. В своих соцсетях он опубликовал ролик, на котором уверяет – аудиозапись является фейком. 

"Мою политическую позицию все знают. Она присутствует во всех моих интервью и общественном поле. Когда я послушал аудиозапись, я сам чуть не поверил, что это я", – уверяет знаменитость.

Тем не менее, россияне не верят, что голос принадлежал другому человеку. По их мнению, сейчас продюсер предпринимает пустые попытки выкрутиться. 

"Я бы поверила в нейросеть и прочее, но... Зачем им делать это с вами?", "Иосиф, если вдруг случилось так, что у вас нет израильского гражданства, то самое время его получить", "Если политическая позиция за Путина, то должно быть стыдно", "Какое попадалово! Эту прослушку можно ставить на повтор бесконечно. Иосиф, бегите!", – пишут люди.

На скандал отреагировала даже дочь Машкова Мария. Она сказала, что слушала запись и не могла оторваться – впервые она испытала симпатию к Иосифу Пригожину.

"Так захотелось вас обнять в первый раз в жизни!", – уверяет актриса.

Второй предполагаемый участник беседы, Фархад Ахмедов, на скандал не отреагировал.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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