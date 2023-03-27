Морщинистая грудь Собчак случайно выпала на публике: откровенное фото

Морщинистая грудь Собчак случайно выпала на публике: откровенное фото
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народ удивился внешнему виду звездной прелести

Пользователи социальных сетей с особым вниманием относятся к пикантному контенту. К счастью для них, российские знаменитости частенько радуют их "клубничкой". Популярные светские львицы не стесняются демонстрировать всему свету сокровенные места. На этот раз отличилась знаменитая телеведущая Ксения Собчак.

Красотку подвел стильный костюм изумрудного цвета. "Блондинка в шоколаде" решила нарядиться для очередного выхода в свет. Однако надетый на оголенное тело пиджак сыграл с ней злую шутку. Стоило красотке неловко повернуться, как ее звездный бюст предательски выпрыгнул из наряда.

В итоге прелести знаменитости оказались достоянием всего интернет-пространства. Впрочем, судя по всему, такое положение дел ничуть не смущает именитую бесстыдницу. Собчак не стала удалять откровенную фотографию. Благодаря смелости знаменитости все пользователи социальных сетей получили возможность рассмотреть ее грудь в подробностях.

Фото: соцсети

Стоит отметить, что особенно глазастые комментаторы заметили некую странность. Люди отмечают, что грудь звезды выглядит необычно. Некоторым показалось, что она слишком морщинистая. Возможно, сказывается возраст. Впрочем, не исключено, что просто свет неудачно упал на декольте Собчак.

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