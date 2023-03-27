Ситуация набирает обороты

Несколько дней в социальных сетях бурно обсуждают нашумевшую аудиодорожку, на которой якобы записан скандальный разговор известного российского продюсера Иосифа Пригожина с олигархом Фархадом Ахмедовым. Свои пять копеек решила вставить актриса Яна Поплавская.



Как известно, знаменитость является ярой патриоткой родного государства и обрушивается с резкой критикой на любого, кто смеет попрать честь Отчизны. Поплавская сообщила, что обстоятельно подошла к вопросу и побеседовала на тему возможной подделки записи с опытными экспертами.



Актриса отметила, что смонтировать подобного рода разговор действительно можно. Однако таинственным злоумышленникам пришлось бы серьезно попотеть над подделкой. Такой долгий и обстоятельный разговор не смастеришь в два счета. Как известно, муж певицы Валерии уверяет, что здесь поработали нейросети.



Однако Поплавская в это не верит. Яна напомнила, что многие россияне любят охаивать руководство родной страны в разговорах на кухне. Однако именитым гражданам нашей страны в этом вопросе нужно быть особенно внимательными. Пригожину не стоило столь красочно чихвостить правительство.



"Когда все очевидно, какой смысл отпираться?" – не поверила в оправдание продюсера известная актриса.

