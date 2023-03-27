"Смысл отпираться?": главная патриотка России врезала Пригожину после скандала

"Смысл отпираться?": главная патриотка России врезала Пригожину после скандала
Иосиф Пригожин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ситуация набирает обороты

Несколько дней в социальных сетях бурно обсуждают нашумевшую аудиодорожку, на которой якобы записан скандальный разговор известного российского продюсера Иосифа Пригожина с олигархом Фархадом Ахмедовым. Свои пять копеек решила вставить актриса Яна Поплавская.

Как известно, знаменитость является ярой патриоткой родного государства и обрушивается с резкой критикой на любого, кто смеет попрать честь Отчизны. Поплавская сообщила, что обстоятельно подошла к вопросу и побеседовала на тему возможной подделки записи с опытными экспертами.

Актриса отметила, что смонтировать подобного рода разговор действительно можно. Однако таинственным злоумышленникам пришлось бы серьезно попотеть над подделкой. Такой долгий и обстоятельный разговор не смастеришь в два счета. Как известно, муж певицы Валерии уверяет, что здесь поработали нейросети.

Однако Поплавская в это не верит. Яна напомнила, что многие россияне любят охаивать руководство родной страны в разговорах на кухне. Однако именитым гражданам нашей страны в этом вопросе нужно быть особенно внимательными. Пригожину не стоило столь красочно чихвостить правительство.

"Когда все очевидно, какой смысл отпираться?" – не поверила в оправдание продюсера известная актриса.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Британский генерал обратился к Путину с неожиданной просьбой

Лондон находится в бедственном положении

Сделано заявление об уходе ВСУ из Бахмута

Решение могут принять в ближайшее время

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей