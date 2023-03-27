На 102 году: умер знаменитый советский артист

На 102 году: умер знаменитый советский артист
Фото: www.unsplash.com
Актер участвовал в войне с фашистами

Большая трагедия произошла в культурной сфере. Накануне стало известно о смерти великого советского артиста театра и кино Николая Дупака.

Такие печальные новости появились в социальных сетях. Выдающийся культурный деятель скончался в родных стенах в российской столице, передает телеканал RT. Уход в мир иной легенды театральных подмостков стал ужасным ударом для многочисленных поклонников Николая Лукьяновича, его коллег и учеников.

Смерть забрала знаменитость на втором столетии его жизни. Дупак дожил до 101 года. В свое время выдающийся артист доблестно сражался с фашистскими захватчиками, сообщает интернет-издание "МИР24". Николай Лукьянович участвовал в кровопролитных столкновениях под Харьковом.

Российскому зрителю ныне покойная звезда больше всего запомнилась по ролям в таких культовых советских кинолентах, как "Служили два товарища", "Интервенция" и "Бумбараш". Где состоится прощание с советским артистам, сообщат позже.


Источник: Telegram-канал "112" ✓ Надежный источник
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