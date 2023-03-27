"Даже в родную землю не ляжет": Назаров сжег последний мост с Россией

"Даже в родную землю не ляжет": Назаров сжег последний мост с Россией
Дмитрий Назаров. Фото: Stupnikov Alexander/www.globallookpress.com
Актер "идет по пути Галкина*" и "косит бабло на русофобии", уверен политик

Российский актер Дмитрий Назаров во время своих израильских концертов решил "продать" выступления за счет антироссийских заявлений. Политик Роман Худяков полагает, что тем самым тот приближается по содержанию своего творчества к Максиму Галкину*, окончательно отдаляясь от Родины.

Сам Дмитрий, кажется, полон оптимизма и готов радовать поклонников своими номерами – до 2024 года гастроли будут проходить довольно плотно. Как говорит сам артист, речь идет о "гигантском списке". Хотя о других выступлениях неизвестно.

Тем временем в Тверском суде успели зарегистрировать протокол в отношении бежавшего актера за дискредитацию российской армии. Экс-парламентарий Худяков считает, что тот решил зарабатывать уже проверенным способом – "русофобией".

"Пойдет по пути Галкина* – пока русофобия востребована, будет косить на ней бабло.  Обращение к российскому президенту: "Встретимся в Гааге" – под идиотский гогот и аплодисменты  – можно увидеть в Сети. Мелкая сошка, человек без Родины. Он даже в родную землю не ляжет", – считает экс-парламентарий.

*признан иностранным агентом решением Минюста
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