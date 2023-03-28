Артистка-патриотка загнала оскандалившегося Козловского в угол вопросом об СВО

Артистка-патриотка загнала оскандалившегося Козловского в угол вопросом об СВО
Данила Козловский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Красавчика подозревают в предательстве

Именитая российская актриса Яна Поплавская, судя по всему, решила взять на себя роль главной патриотки нашей страны. Звезда культовый советской киноленты "Красная шапочка"бдительно следит за тем кто и как реагирует на старт специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. На этот раз под ястребиный глаз Поплавской попал Данила Козловский.

Поведение секс-символа российского шоу-бизнеса кажется Яне подозрительным. Недавно она уверяла общественность, что он вместе с предполагаемой возлюбленной Оксаной Акиньшиной "предал Родину" и собрался прочно обосноваться на территории Соединенных Штатов Америки. Однако позже выяснилось, что Данила не уезжал из России.

Этот нюанс не смутил Поплавскую. Артистка потребовала у Козловского дать ответы на животрепещущие вопросы. В первую очередь, ее интересует, как популярный артист относится к спецоперации по спасению мирных жителей двух республик Донбасса.

Также Яна хотела бы знать, чем обусловлено огромное внимание Данилы к Соединенным Штатам. Впрочем, как известно, именно там живет его дочка Ода-Валентина вместе с матерью моделью Ольгой Зуевой. Козловский пока ответа не дал.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

В России оценили шансы компенсации за подрывы "Северных потоков"

Они близки к нулю

Военные стратеги всегда боялись: НАТО допустила грубую ошибку по России

Гегемония США оказалась под угрозой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей