Красавчика подозревают в предательстве

Именитая российская актриса Яна Поплавская, судя по всему, решила взять на себя роль главной патриотки нашей страны. Звезда культовый советской киноленты "Красная шапочка"бдительно следит за тем кто и как реагирует на старт специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. На этот раз под ястребиный глаз Поплавской попал Данила Козловский.



Поведение секс-символа российского шоу-бизнеса кажется Яне подозрительным. Недавно она уверяла общественность, что он вместе с предполагаемой возлюбленной Оксаной Акиньшиной "предал Родину" и собрался прочно обосноваться на территории Соединенных Штатов Америки. Однако позже выяснилось, что Данила не уезжал из России.



Этот нюанс не смутил Поплавскую. Артистка потребовала у Козловского дать ответы на животрепещущие вопросы. В первую очередь, ее интересует, как популярный артист относится к спецоперации по спасению мирных жителей двух республик Донбасса.



Также Яна хотела бы знать, чем обусловлено огромное внимание Данилы к Соединенным Штатам. Впрочем, как известно, именно там живет его дочка Ода-Валентина вместе с матерью моделью Ольгой Зуевой. Козловский пока ответа не дал.

