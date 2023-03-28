Певца вывели на чистую воду

Сегодня для российских зрителей крайне важно понимать, какую позицию занимают их кумиры по развернувшимся на международной арене событиям. Немало вопросов у россиян осталось к поп-королю Филиппу Киркорову.



Многие отмечают, что артист пытается усидеть на двух стульях. Исполнитель хитов "Зайка моя", "Цвет настроения синий" и других старается воздерживаться от громких заявлений, однако каждый его шаг оказывается под пристальным вниманием общественности.



Знаменитый продюсер Павел Рудченко обратил внимание на несостыковки в поведении артиста. То он встает на защиту опального Максима Галкина*, то выступает перед фронтовиками спецоперации, то заявляет об одобрении действий Кремля, то хвастается дружбой с уехавшими на чужбину коллегами-русофобами.



Продюсер уверен, что на самом деле Киркорову плевать на происходящие события. Он максимально сконцентрирован на собственной персоне, поэтому не может занять четкую позицию. Киркоров, как утверждает Рудченко, все делает напоказ, а не от чистого сердца.

"То он танцует на кресте, то извиняется. То же самое было с Крымом – это унизительное предложение прийти на его концерт раненым бойцам", – напомнил Павел.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации