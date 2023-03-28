"Работаешь, детка": звезду "Глухаря" Тарасову домогался известный мужчина

"Работаешь, детка": звезду "Глухаря" Тарасову домогался известный мужчина
Виктория Тарасова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистке предложили переспать за роль

Красавицы-актрисы частенько становятся объектами обожания не только многочисленных фанатов, но и весьма влиятельных деятелей культуры. Так, жертвой одного известного мужчины чуть не стала любимица публики Виктория Тарасова.

Знаменитость завоевала расположение российского зрителя после блистательной роли в нашумевшем в свое время телесериале "Глухарь". Оказалось, путь актрисы на вершину успеха был весьма тернистым. Виктория рассказала о личной трагедии.

Однажды судьба столкнула ее с именитым культурным деятелем, который занимался подбором актеров в новый спектакль. Тарасова хотела поучаствовать в постановке, однако мужчина сразу обозначил свои требования: для того, чтобы попасть на сцену, Виктории придется с ним переспать.

"В семь идем ужинать, потом ко мне. Завтра придешь, заберешь пьесу – и ты работаешь, детка", – передает слова наглеца Тарасова.

Виктория решила не раскрывать его имени, дабы не подмочить репутацию известного театрального деятеля. Более того, спустя некоторое время с таким же предложением к ней обратился кинопродюсер. Для Тарасовой подобного рода отношения неприемлемы, поэтому свою карьеру она строила упорным трудом.

Источник: Слово и дело ✓ Надежный источник
новости партнеров

Украина потребовала ликвидации руководства России

Украинские официальные лица выступили с заявлением

В США озвучили будущее Украины через 1,5 года

Стране предрекли полное уничтожение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей