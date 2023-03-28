Артистке предложили переспать за роль

Красавицы-актрисы частенько становятся объектами обожания не только многочисленных фанатов, но и весьма влиятельных деятелей культуры. Так, жертвой одного известного мужчины чуть не стала любимица публики Виктория Тарасова.



Знаменитость завоевала расположение российского зрителя после блистательной роли в нашумевшем в свое время телесериале "Глухарь". Оказалось, путь актрисы на вершину успеха был весьма тернистым. Виктория рассказала о личной трагедии.



Однажды судьба столкнула ее с именитым культурным деятелем, который занимался подбором актеров в новый спектакль. Тарасова хотела поучаствовать в постановке, однако мужчина сразу обозначил свои требования: для того, чтобы попасть на сцену, Виктории придется с ним переспать.

"В семь идем ужинать, потом ко мне. Завтра придешь, заберешь пьесу – и ты работаешь, детка", – передает слова наглеца Тарасова.

Виктория решила не раскрывать его имени, дабы не подмочить репутацию известного театрального деятеля. Более того, спустя некоторое время с таким же предложением к ней обратился кинопродюсер. Для Тарасовой подобного рода отношения неприемлемы, поэтому свою карьеру она строила упорным трудом.

