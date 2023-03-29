Дошутившимся про Скабееву Галкиным* может заняться прокуратура

Дошутившимся про Скабееву Галкиным* может заняться прокуратура
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Обидевшаяся коллега грозит иноагенту уголовным преследованием

Заявление Максима Галкина* о бывших российских коллегах, кажется, уже дошло до внимания правоохранительных органов. После слов шоумена о "голове Скабеевой", которую держит "Киркоров в прозрачных колготках на фронте", отреагировала сама ведущая "России-1", назвав того в ответ "обыкновенной гнидой".

Затем Ольга распалилась в эфире "60 минут", заявив всем, что Максим, на минуточку, шутил убийствами и отрубленными головами, вообще "являясь гомосексуалистом". А парочка депутатов уже направила запросы сразу и в Следственный комитет, и в прокуратуру.

"Это прямой призыв к убийству или еще не прямой, не очень понятно", – заявила Ольга.

Выступила и Маргарита Симоньян, начавшая свое обращение с "дорогая Ольга". Не очень прямой или еще не прямой призыв давно бежавшего в Израиль шоумена глава RT оценила так же, как и ее коллега – лишь сообщила, что Галкин – "и гей, и гнида". 

По какой причине вдруг на сбежавшего в Израиль шоумена жертвы его шуток на федеральном телевидении решили обратить внимание и обидеться – загадка. Остается надеяться, что у российских правоохранительных органов найдется время на это, бесспорно, важнейшее дело века, требующего кропотливой работы всего аппарата.

*признан иноагентом на территории РФ решением Минюста
Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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