Артистка продемонстрировала чудеса гибкости

Недавно известная российская актриса Елизавета Арзамасова впервые стала мамой. Стоит отметить, что материнство никак не сказалось на фигуре красотки. Девушка продолжает радовать своего возрастного супруга Илью Авербуха роскошными формами. Забавно, что недавно она решила продемонстрировать свои прелести пожилой даме.



Впрочем, пикантный кадр появился благодаря театральной постановке, в которой участвует звезда нашумевшего в свое время телесериала "Папины дочки". Сейчас Арзамасова активно развивает театральную карьеру. Кадры с постановки "Раневская" бурно обсуждают в социальных сетях.



На пикантном снимке артистка стоит спиной к своей коллеге по театральным подмосткам, пожилой даме. При этом Арзамасова занимает весьма откровенную позу. Девушка изо всех сил отклячила аппетитные ягодицы, сунув их прямо под нос бабули.





На лице женщины отражена целая буря эмоций. Дама явно в шоке от происходящего. Интернет-пользователи также весьма эмоционально отреагировали на публикацию фотографии.



"Смешная фотография!", "Отклячила как могла", "Очень в стиле Раневской", – отмечают комментаторы.

