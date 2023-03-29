Аппетитная грудь Анфисы Чеховой выскочила из декольте: откровенное фото

Аппетитная грудь Анфисы Чеховой выскочила из декольте: откровенное фото
Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пышные формы красотки радуют мужчин

Известная телеведущая Анфиса Чехова сохраняет роскошный внешний вид. Красотка много времени проводит в спортивных залах и старается правильно питаться. Работа над собой дала отличные результаты. Артистка может дать форму многим юным прелестницам.

В социальных сетях со смаком обсуждают новую фотографию Чеховой. Как известно, телеведущая является счастливой обладательницей внушительного бюста. С таким роскошным размером груди сложно подобрать одежду, которая полностью скроет женские прелести.

Даже строгая жилетка не смогла полностью закрыть от взоров фанатов аппетитные округлости знаменитости. Грудь Анфисы попросту выпрыгнула из относительно скромного декольте. Впрочем, девушку вряд ли сильно смущает этот факт. Такие красивые формы грех скрывать от общественности.

Фото: соцсети

Свежий кадр привел поклонников в восторг, и они засыпали любимую телеведущую комплиментами.

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