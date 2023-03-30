"Красивые сиси": Самбурская выставила откровенное фото без одежды

Артистка выставила фигуру напоказ

Актриса Настасья Самбурская решила устроить себе отдых. В своих соцсетях знаменитость сообщила, что улетела из России в ОАЭ. При этом она намекнула, что возвращаться назад в ближайшее время не собирается.

Звезда написала, что сперва она побудет какое-то время в Дубае, после чего продолжит свой путь – куда именно стоит поехать она не знает, поэтому попросила подписчиков поделиться вариантами.

В качестве дополнения Самбурская приложила откровенное фото с пляжа, на котором предстала без одежды – на знаменитости были только купальник, панама и очки от солнца. При этом на первый план попадала пышная грудь звезды, которая едва умещалась в черном топе. Дополнительно кадр подчеркивал ее стройные руки, зону ключиц и несколько родинок, которые украшали бюст.

На поклонников фотография произвела невероятное впечатление. Откровенный снимок Настатьи Самбурской без одежды быстро разлетелся по другим социальным сетям, где знаменитости сделали массу комплиментов в комментариях. Люди отметили, что актриса выглядит очень красиво и естественно. Кто-то попросил выкладывать ее такие фото почаще.

"Ничего себе! Настя худеет, а грудь все больше становится. Как так?", "Мне кажется, или у нее одна титя от другой отличается?", "Да ладно вам, что не нравится? У Самбурской очень красивые сиси, как по мне", – решил народ обсудить достоинства артистки.

Под постом они выразили надежду, что Настасья Самбурская еще порадует их откровенными публикациями в купальнике.