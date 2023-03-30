"Взбесившийся светофор": ведущий "Модного приговора" разнес Королеву за ее наряды

"Взбесившийся светофор": ведущий "Модного приговора" разнес Королеву за ее наряды
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Васильеву не понравилась мешанина из зимнего и летнего образов

Наташе Королевой в конце мая исполняется 50 лет. Русалка, как и тридцать с лишним лет назад, души не чает образах с яркими нарядами. Ничего удивительного в том, что такие эксперименты часто завершаются провалами, нет – такой удручающий вывод делает историк моды Александр Васильев.

Ведущий "Модного приговора" оценил один из последних образов 49-летней красотки: куртка из меха ламы вкупе с лосинами с принтом Александру пришлась не по душе. Наташу в таком стиле он назвал "ходячим светофором" – решила сразу же выбрать все оттенки, сделав лепнину из летнего низа с верхом, который нужен для зимы.

Однако, указывает Васильев, в свои годы у Наташи сохраняется отличная фигура. Одевается исполнительница хитов женственно – правда, желает всем заявить о себе как о "маленькой девочке".

Источник: 7Дней.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Срочно снимайте деньги: заявлено о крупных проблемах с банковскими картами

Платежная способность граждан под угрозой

Готовится к уходу: раскрыта причина вероятной отставки Зеленского

Все решится на поле боя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей