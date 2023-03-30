"Взбесившийся светофор": ведущий "Модного приговора" разнес Королеву за ее наряды

Васильеву не понравилась мешанина из зимнего и летнего образов

Наташе Королевой в конце мая исполняется 50 лет. Русалка, как и тридцать с лишним лет назад, души не чает образах с яркими нарядами. Ничего удивительного в том, что такие эксперименты часто завершаются провалами, нет – такой удручающий вывод делает историк моды Александр Васильев.

Ведущий "Модного приговора" оценил один из последних образов 49-летней красотки: куртка из меха ламы вкупе с лосинами с принтом Александру пришлась не по душе. Наташу в таком стиле он назвал "ходячим светофором" – решила сразу же выбрать все оттенки, сделав лепнину из летнего низа с верхом, который нужен для зимы.

Однако, указывает Васильев, в свои годы у Наташи сохраняется отличная фигура. Одевается исполнительница хитов женственно – правда, желает всем заявить о себе как о "маленькой девочке".