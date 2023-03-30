"Уродец": Киркорова публично облила грязью известная певица

Поп-короля разнесла коллега, выражающая поддержку СВО

Музыкальная исполнительца Саша, прожившая двенадцать лет в Соединенных Штатах, решила разнести поп-короля Филиппа Киркорова. Императора отечественной эстрады в сочном болгарском перце звезда отказывается признавать, заявляя, что никто Киркорова не любит.

Ажиотаж и повышенное внимание к Киркорову на концертах связано же больше с его эпатажем, а не с творческой составляющей, уверена Саша – якобы люди ходят "посмотреть на уродца".

"Он своего уродства не понимает. "Посмотрите на меня, у меня самый яркий хвост!" – объясняет свою позицию певица.

У самой острой на язык певицы не только американский паспорт – несколько лет назад она решила вернуться в РФ и отправила дочку в местную школу. Сейчас ездит по госпиталям и выражает поддержку СВО.