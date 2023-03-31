"Хот-дог торчит": бугорок между ног Бузовой напугал россиян

"Хот-дог торчит": бугорок между ног Бузовой напугал россиян
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фотография знаменитости вызвала оторопь

Ольга Бузова решила поделиться в соцсетях со своими поклонниками новым снимком, на котором предстала в купальнике. Звезда решила похвастаться своим стройным телом, но вместо этого напугала россиян.

На фото знаменитость предстала в раздельном желтом бикини, которое подчеркивало ее формы. Для того, чтобы сделать зону бедер более округлой, Бузова решила натянуть трусы от купальника повыше, ближе к талии. Вместе с этим нижняя часть тела стала больше выделяться, особенно область звезды между ног.

Фото: соцсети

Увиденное перепугало ее подписчиков. В комментариях к публикации они стали шутить, что промежность Ольги похожа на пышный пирожок.

"Неудачное фото", "В трусиках бургер спрятала?", "Я думаю, больше похоже на то, что хот-дог торчит", "Мисс Пирожулька", "Мне тоже эта часть тела прям в глаза бросилась", "Да это пузо туда упало маленько", – написали люди.

Другие решили встать на защиту Ольги Бузовой. По их словам, знаменитость не заслужила такие гадости в свой адрес.

"Люди, вы настолько злые. Противно читать, что пишут. В свои трусы загляните сначала", "Да что вы все пристали? Обычная девушка, тем и заслужила себе популярность. Была бы идеальной, всем было бы глубого на***ть", – заявили подписчики.

Знаменитость выпады публики в свой адрес никак не комментировала.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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