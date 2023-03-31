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Знаменитый российский артист Владимир Винокур пользуется бесконечной любовью публики и является одним из самых уважаемых представителей отечественной эстрады. Леденящий душу рассказ о том, как юморист оказался под настоящим обстрелом, заставил его поклонников вздрогнуть.
Винокур столкнулся со смертельной опасностью в годы афганской войны. Знаменитый артист отправился в горячую точку для того, чтобы поддержать воюющих там российских бойцов. Звезда радовала концертом воинов-интернационалистов, как вдруг начался настоящий обстрел.
К счастью, артисту повезло. Запущенные по позициям, где он находился, снаряды пролетели мимо, инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Первый удар не долетел до импровизированного концертного зала, второй улетел слишком далеко, а третьего не было, так как орудие врага заклинило.
Как бы там ни было, Владимир навсегда запомнил страх, который ему пришлось испытать перед лицом настоящей войны.
Лидер намеренно действует крайне осторожно