Люди в ужасе: Винокур попал под обстрел в горячей точке

Люди в ужасе: Винокур попал под обстрел в горячей точке
Владимир Винокур. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фанаты артиста схватились за сердце

Знаменитый российский артист Владимир Винокур пользуется бесконечной любовью публики и является одним из самых уважаемых представителей отечественной эстрады. Леденящий душу рассказ о том, как юморист оказался под настоящим обстрелом, заставил его поклонников вздрогнуть.

Винокур столкнулся со смертельной опасностью в годы афганской войны. Знаменитый артист отправился в горячую точку для того, чтобы поддержать воюющих там российских бойцов. Звезда радовала концертом воинов-интернационалистов, как вдруг начался настоящий обстрел.

К счастью, артисту повезло. Запущенные по позициям, где он находился, снаряды пролетели мимо, инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Первый удар не долетел до импровизированного концертного зала, второй улетел слишком далеко, а третьего не было, так как орудие врага заклинило.

Как бы там ни было, Владимир навсегда запомнил страх, который ему пришлось испытать перед лицом настоящей войны.

Источник: 7 дней ✓ Надежный источник
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