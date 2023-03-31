Жители страны разочаровались в артистах

Старт специальной военной операции по демилитаризации украинского государства разделил жизни многих на до и после. Звезды, которые неожиданно ощутили в себе большую любовь к киевскому режиму, мгновенно попали в опалу российского зрителя. При этом россияне не сидят сложа руки, а готовы мстить "предателям".



На этот раз под раздачу попала знаменитая рок-группа "Сплин". Некоторое время назад ее лидер Александр Васильев косвенно выступил против решения властей встать на защиту мирных жителей двух республик Донбасса.



Многие россияне резко осудили музыканта за его непатриотичную позицию. Люди не хотят видеть артистов на отечественной сцене. Наиболее активные граждане решили сорвать концерт коллектива, который должен был пройти в Новосибирске.



Председатель Совета отцов Новосибирской области Сергей Майоров подчеркнул, что россияне не желают видеть "Сплин" на популярном фестивале "Ветер Сибири". Активист отметил, что артисты могут использовать сцену для того, чтобы распространить свои взгляды на аудиторию. Мужчина пообещал добиться отмены участия группы в фестивале.

