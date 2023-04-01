"Не дают писать и говорить": Вайкуле взвыла из-за запрета русского языка в Латвии

После плясок с украинским флагом прокормившая весь СССР звезда устроила ссору с местными националистами

Исполнительница Лайма Вайкула поведала о хейтерах, которые норовят ее оскорбить. При этом, возмущается сама звезда, ненавистники строчат комментарии с кучей ошибок – еще и критикуют за то, что та говорит и пишет по-русски.

Лайме не по душе, что ее пытаются заставить писать на латышском – мол, Россия забыла человека, который блистал на ее эстраде.

А вот те, кто осыпает Лайму комплиментами, владеют великим и могучим идеально – ни одной ошибки. Все остальные, уверена Вайкуле – натуральнейшие хамы и невежи, у которых нет никакого образования и интеллекта.

Сейчас певица наслаждается жизнью в Риге – замечательном, по ее словам, городе, в котором не должно быть места такой непорядочности. А потому хейтеров Лайма к себе на концерты звать не собирается.