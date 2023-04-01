"Зарядите кошельки": Гузеева поиздевалась над бедными россиянами

Ведущая предложила подождать, пока деньги придут сами

Лариса Гузеева перекочевала из "Давай поженимся" в новый проект Первого канала под названием "По первое число", который ведет совместно с забытым всеми юмористом Вадимом Галыгиным.

В эфире телеведущая решила затронуть вопрос финансов – чтобы научить аудиторию зарабатывать деньги без собственных вложений и физического труда.

По словам Ларисы, ищущим богатства достаточно перед сном вставить в розетку провод от смартфона. А затем убрать шнур в кошелек – чтобы тот как бы "заряжался". Вуаля – не вы ищете деньги, а они вас.

Конечно, выпуск был приурочен к первоапрельским шуткам – в эфире "Подкаста.Лаб" звезда устроила некий огонек, обыгрывая современные реалии.