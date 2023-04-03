Жена Макаревича* пожелала смерти россиянам и их детям

Жена Макаревича* пожелала смерти россиянам и их детям
Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Супруга бежавшего в Израиль певца превзошла своего ненаглядного

Супруга улетевшего в Израиль музыканта Андрея Макаревича* Эйнат Кляйн разразилась гневом, который охватил ее из-за публикации нейрохирурга Алексея Кащеева. Бизнес-леди пришлось не по нраву, что тот спасает жизни соотечественников.

Началось все с того, что медик рассказал о проделанной работе за 2022-й год: почти 1300 операций, из которых два десятка оказались невероятно сложными и напряженными. Супруга фронтмена "Машины времени" не разделила восторженных комментариев – вместо этого женщина предпочла обругать Кащеева.

"Чьи именно жизни вы спасаете сегодня в России, доктор? Убийц? Их детей?" – язвительно отреагировала Кляйн.

К слову, сам Макаревич уже успел вернуться к концертам – уже дал парочку в Соединенных Штатах. Возвращаться в Россию музыкант не планирует. Сейчас он живет в Израиле с супругой, которая младше его на три десятка лет, и сыном. Кляйн, кстати, занимается организацией экскурсий в Израиле. Пара занята работой, а потому в полной мере воспитывать годовалого малыша не может: к семье приехала теща Андрея на подмогу.

*признан иноагентом решением Минюста

Источник: Экономика Сегодня ✓ Надежный источник
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