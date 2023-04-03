На российском ТВ наконец нашли замену "Вечернему Урганту"

Выбор пал на еще одного известного шоумена

Российский комик Павел Воля в скором времени выйдет в эфир ТНТ с новым детищем – "Шоу Воли", которое будут крутить каждое воскресенье. Гостями выпусков станут как и звезды, так и обычные люди. Вместе с ними резидент "Камеди" будет подводить итоги недели.

Телебоссы уверяют зрителей, что все будет на высшем уровне – живое, актуальное шоу с качественным юмором. А реализовать это можно исключительно на ТНТ, утверждает продюсер шоу Константин Обухов.

"Сама идея довольно давно витала в воздухе, и в итоге все выкристаллизовалось в проект, на мой взгляд, весьма перспективный в плане быстрого реагирования на то, что происходит в России и мире", – высказался телепродюсер.

Телевидение, добавил Обухов, должно выходить на доступный диалог со зрителем и не стесняться откровенных разговоров. Сейчас как раз пришло такое время.

Интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщает, что давний коллега Воли Михаил Галустян получил армянское гражданство. Сам артист ликует после получения заветной корочки: справедливость восторжествовала.