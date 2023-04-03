Шпица показала голое тело с мохнаткой между ног: откровенное фото

Артистка шокировала обнаженным видом

Екатерина Шпица редко показывает в своих соцсетях собственные откровенные снимки, хотя ее супруг является фотографом, который специализируется на подобном контенте. Нередко он снимает различных женщин в одном нижнем белье, подчеркивая все достоинства лучшим ракурсом. И актрису это, судя по всему, не смущает. Напротив, она старается поддерживать его в выборе профессии.

Недавно она решила поздравить своего супруга с днем рождения, опубликовав его фотографию в соцсетях. Шпица похвасталась накаченной формой избранника, показав его голое тело со стянутыми трусами – вместо нижнего белья он прикрылся между ног мохнаткой в виде куска ткани.

При этом звезда отметила, что творчество ее мужа "о красоте и свободе". Она попросила своих подписчиков сделать мужчине приятно и подписаться на его страницу в соцсетях.

Известно, что второй супруг Екатерины Шпицы, помимо увлечения фотографией, еще является фитнес-тренером и предпринимателем. Актриса познакомилась с ним в тренажерном зале. Сперва мужчина давал ей персональные уроки, а после у них начались романтические отношения, который продолжается с 2018 года. Пара сыграла свадьбу в 2021 году.