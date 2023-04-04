Телеведущий удивил народ

Знаменитый российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев славится на всю страну как непримиримый борец с людьми, не желающими поддерживать политику нашего государства в ряде вопросов. Однако, как оказалось, в этом вопросе могут быть серьезные исключения.



Своеобразную тайну Владимира Соловьева раскрыл известный российский блогер Станислав Васильев. Широкой аудитории он известен по проекту "Ай, как просто!". Молодой человек неожиданно объявил, что на самом деле Соловьев – большой демократ.



К такому умозаключению блогера привел тот факт, что несмотря на серьезные расхождения во взглядах с Соловьевым, телеведущий все же предложил Васильеву сотрудничество. Более того, ранее Стас позволял себе резко критиковать Владимира. Однако последнего, судя по всему, это не смущает.

"Он знает, что я негативно отношусь к его суждениям", – рассказал блогер.

Однако, несмотря на это, Соловьев все же предложил ему поработать вместе. По мнению Станислава, это явно демонстрирует, что Владимир – настоящий демократ.

