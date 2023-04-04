Артистка не сумела сдержать эмоции

Ирина Салтыкова до сих пор пользуется бесконечной любовью российского зрителя. В свое время певица была эталоном женственности и красоты. К сожалению, сегодня артистку обсуждают не из-за ее новых творческих достижений, а на фоне шумного скандала, который она устроила на публике.



Истерика началась у Салтыковой после того, как пластический хирург обвинил ее в пристрастиях к операциям красоты. Знаменитость была настроена решительно и постаралась доказать всему свету, что в свои 56 лет выглядит роскошно исключительно благодаря природным данным и уходу за собой.



Однако эксперту эти заверения показались неубедительными. В итоге началась заварушка. Все произошло в эфире телепередачи "Звезды сошлись". Эксперт уверял, что Салтыкова – частый гость на хирургическом столе. Однако Ирина начала кричать на врача и даже потребовала его поискать на ней шрамы.



Когда за ухом обнаружился небольшой рубец, эксперт начал торжествовать, а Салтыкова совсем вышла из себя.

"Ты больной человек, идиот какой-то! Ненормальный вообще!" – стала вопить артистка.

