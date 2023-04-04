Слухи подтвердились: впервые озвучена настоящая причина срыва концертов МакSим

Россияне несколько недель гадали, что происходит со звездой

Марина Максимова, извесная под творческим псевдонимом МакSим, решила отменить свои концерты после череды скандальных выступлений. Россияне были возмущены тем, что звезда не попадает в ноты и еле стоит на ногах. Одни стали утверждать, что она снова увлеклась алкоголем, другие подозревают у нее беременность, которая на фоне всех недугов протекает тяжело. Что именно происходит с артисткой наконец удалось узнать журналистам.

Издание Super.ru опубликовало видео, на котором МакSим засняли в одном из московских заведений. Звезда отдыхала в одиночестве, заказывая себе один коктейль за другим.

Работники СМИ утверждают, что место, куда пришла артистка отдыхать, не продает крепкий алкоголь. На выручку ей пришел личный водитель, которого она послала в ближайший магазин за пакетом горячительного. Марина добавляла его во все напитки, которые ей приносил официант. В итоге впервые остало известно, что у знаменитости снова начался непростой период в жизни и подозрения поклонников подтвердились.

Ранее МакSим сделала официальное заявление в своих соцсетях, попросив прекратить собственных представителей устраивать публичные разборки из-за проблем с концертами. По ее словам, она решила отменить выступления из-за "несовместимой работы и курса лечебных процедур", пообещав назначить новые даты в ближайшее время.