Макаревич* в очередной раз смачно плюнул в россиян

Макаревич* в очередной раз смачно плюнул в россиян
Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист продолжает провоцировать публику

Известный российский исполнитель Андрей Макаревич* в свое время был любимцем жителей нашей страны. Однако после старта специальной военной операции по демилитаризации киевского режима певец показал свое истинное лицо, грубо оскорбил патриотов нашей страны и отчалил за рубеж. Оттуда он продолжает жалить россиян.

Артист решил записать музыкальную композицию, в которой высмеял россиян, отдающих сегодня долг Родине на полях спецоперации. Макаревич* записал песню, в которой выступает от лица мобилизованного. Там он в стихотворной форме жалуется на судьбу, постигшую "несчастного" молодого человека.

В композиции поется, что парень очень расстроен из-за того, что ему все же пришлось отправиться защищать Родину. Мол, многие сумели откосить, кто-то быстро сбежал за рубеж, "а меня поймали – и в военкомат". Таким образом Макаревич* высмеивает патриотические чувства, которые движут многими бойцами нашей страны.

В интерпретации певца выходит так, что россияне вовсе не желают воевать с профашистским режимом, взявшим власть в Киеве. Макаревич* пытается убедить своих слушателей, что русский солдат даже не понимает, "где враги, где наши". В конце оскорбительной песни молодой человек погибает, а его родным выдают жалкую компенсацию.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

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