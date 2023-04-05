Артистка дала жару

Бывшая солистка популярной в свое время музыкальной группы "Серебро" Ольга Серябкина является счастливой обладательницей роскошных форм. Совсем недавно девушка родила, однако это не сказалось на красоте певицы.



Ольга никогда не отличалась ложной скромностью и всегда демонстрировала готовность эпатировать публику. На этот раз она решила сняться в максимально откровенном наряде. Девушка облачилась в прозрачное платье, которое состоит из тоненькой сеточки. Больше ничего на Ольге не надето: только эротическое нижнее белье.



В таком виде молодая мама устроила фотосессию. Девушка с большим удовольствием демонстрирует благодарной публике свои прелести. Ольга повернулась и передом и задом к фотографу, чтобы все желающие смогли в деталях рассмотреть ее пышную грудь и упругие ягодицы.





Разумеется, такая смелость привела в восторг поклонников певицы. В комментариях они засыпали Ольгу Серябкину комплиментами и восхитились внешним видом пышногрудой артистки:

"Чертовка!", "Какая красотка!", "Фигура – огонь".

