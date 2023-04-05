Главный патриот России покинул страну

Главный патриот России покинул страну
Дмитрий Певцов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники весьма удивлены

Знаменитый российский артист Дмитрий Певцов неоднократно подчеркивал, что является убежденным патриотом своей страны и готов сделать все для того, чтобы Россия развивалась и процветала. Однако внезапно актер покинул территорию родного государства.

Выбор любимца публики весьма озадачил его поклонников. Актера заметили в Сирийской Арабской Республике. Впрочем, сам Певцов отнюдь не скрывал, что находится за рубежом. Артист лично опубликовал фотографии из-за границы.

"Минута покоя", – так Дмитрий подписал одну из красочных фотографий.

Звезда нашумевшего в свое время телесериала "Бандитский Петербург" признался, что в восторге от проведенного в Сирии времени. Особенно его впечатлил местный старик, который читал молитву "Отче наш" на арамейском языке.

Разволновавшиеся было поклонники смогли выдохнуть с облегчением. Певцов не собирается обживаться за рубежом и продолжит работать на благо страны дома. Как известно, на фоне массового отъезда актеров за рубеж подобного рода поездки сразу вызывают много вопросов.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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