Поклонники весьма удивлены

Знаменитый российский артист Дмитрий Певцов неоднократно подчеркивал, что является убежденным патриотом своей страны и готов сделать все для того, чтобы Россия развивалась и процветала. Однако внезапно актер покинул территорию родного государства.



Выбор любимца публики весьма озадачил его поклонников. Актера заметили в Сирийской Арабской Республике. Впрочем, сам Певцов отнюдь не скрывал, что находится за рубежом. Артист лично опубликовал фотографии из-за границы.

"Минута покоя", – так Дмитрий подписал одну из красочных фотографий.

Звезда нашумевшего в свое время телесериала "Бандитский Петербург" признался, что в восторге от проведенного в Сирии времени. Особенно его впечатлил местный старик, который читал молитву "Отче наш" на арамейском языке.

Разволновавшиеся было поклонники смогли выдохнуть с облегчением. Певцов не собирается обживаться за рубежом и продолжит работать на благо страны дома. Как известно, на фоне массового отъезда актеров за рубеж подобного рода поездки сразу вызывают много вопросов.