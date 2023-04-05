Кучера призвал соотечественников простить Меладзе

Не хотел и не ведал, что творил

Актер и шоумен Оскар Кучера рассказал о своем отношении к давнему знакомому Валерии Меладзе, который оказался в немилости у российской аудитории после украинских кричалок и критики СВО.

Самого Валерия Оскар считает довольно хорошим человеком, который угодил в скандал из-за собственной недальновидности. Кучера припомнил случай на концерте, когда Меладзе тихо в микрофон прошептал продолжение украинской националистической кричалки, продолженной за поклонника – Оскар считает, что выбора у того не оставалось.

"Окажитесь вы в толпе врагов, как вы себя поведете? Он, может, сам испугался того, что он сказал", – высказался артист.

Телеведущий считает, что солиста не стоит причислять к тем, кто дружно начал критиковать Россию за границей. Да и оскандалился на том самом концерте, считает Оскар, из-за собственной растерянности – чтобы сгладить углы и не попасть в скандал.

"Я знаю его, понимаю, что он "не хотел никого обидеть", – добавил Оскар, призвавший коллегу принести извинения перед россиянами.