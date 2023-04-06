"Страдают дети": бросивший любимую Шаляпин ушел к другой ради ребенка

"Страдают дети": бросивший любимую Шаляпин ушел к другой ради ребенка
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист не против стать отцом

Прохор Шаляпин опять переживает драму в личной жизни. Знаменитость находится в непростых отношениях со своей избранницей Ольгой Сан. Девушка подтвердила это после того, как он бросил ее ради похода на премьеру с другой. Сам певец утверждает, что дело в откровениях возлюбленной об их отношениях журналистам.

Как оказалось, сейчас артист считает себя свободным мужчиной. Об этом рассказала его бывшая подруга Анна Калашникова. По ее словам, сейчас она подумывает о возобновлении отношений с Прохором и даже готова родить ему ребенка. Сам Шаляпин не против такого исхода событий.

"Почему бы и нет? Я холост, да и у нее какие-то сложности на личном", – утверждает артист.

При этом позже в беседе с "Пятым каналом" он отмечал, что плохо относится к построению семейных отношений на страсти. Шаляпин вспомнил, что его родители сыграли свадьбу, когда бушевали чувства, а как только все стихло, выстроить нормальное партнерство не вышло. Такая ситуация происходит примерно в 90% случаев разводов.

"А страдают дети!", – выпалил он.

Такую травму, по его словам, нанесли и ему родители. Спустя годы ему требуется постоянная любовь окружающих к своей персоне.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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