Всплыли эмоциональные слова Успенской о России во время концерта

Всплыли эмоциональные слова Успенской о России во время концерта
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Зрители были поражены заявлениями артистки

Любовь Успенская сейчас находится в туре по российским городам. Звезда, несмотря на высокую занятость, старается следить за новостной повестной. Недавно после концерта в Ессентуках она узнала о смерти военкора Владлена Татарского и не смогла сдержать эмоций. Во время следующего выступления в Ставрополье она изменила концертную программу, что сделать эмоциональное заявление о России.

Артистка сообщила публике, что недавно после концерта узнала о смерти Татарского. Она назвала его хорошим журналистом и большим патриотом, отметив, что много людей пострадало во время теракта.

"Помните, что враги никогда не смогут победить Россию. Россия была, есть и будет непобедимой", – произнесла она эмоциональные слова.

После сказанного весь зал на концерте певицы встал.

Любовь Успенская родилась и прожила определенную часть жизни в украинской столице. Последние годы она проживает в России, хотя ранее признавалась, что российского паспорта у нее нет. 

До начала спецоперации на Украине она была одной из немногих звезд, кому было дозволено выступать в украинских залах. Однако после февральских событий звезда заняла однозначную политическую позицию.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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