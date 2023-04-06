Сябитова врезала россиянам за критику интима

Сябитова врезала россиянам за критику интима
Роза Сябитова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телесваху вывели из себя

Знаменитая российская телеведущая  Роза Сябитова славится своим острым язычком и готовностью обсуждать любые, даже самые интимные темы. Недавно телесваха объявила, что из-за проблем со здоровьем ей вырезали матку, однако она продолжает жить полной жизнью, а для любовных утех у нее есть пылкий кавалер. Такая откровенность вызвала недовольство у некоторых интернет-пользователей.

Люди подчеркивают, что в столь почтенном возрасте женщине стоит вести себя более скромно. Рассказывать подробности интимной жизни в 61 год – верх неприличия, считают морализаторы.

Разумеется, сама Роза с этим не согласна. Сябитову сильно взбесили люди, которые пытаются учить ее жизни и запрещают на всю страну обсуждать личные проблемы. Телеведущая подчеркнула, что таким образом старается поддержать других женщин, попавших в сложную ситуацию.

Роза заявила, что женщина в любом возрасте может вести активную сексуальную жизни и этого не нужно стыдиться. А людям, которые обвиняют ее в излишней откровенности, телеведущая посоветовала разобраться с собственными комплексами.

"Мы в деревне Чосоне? Откуда такая дремучесть в век высоких технологий?" – возмутилась Роза.

Источник: Вокруг ТВ ✓ Надежный источник
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