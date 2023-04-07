Откровенные фото жены Джигана утекли в Сеть после слухов о разводе

Многодетную мать засняли в пикантных позах

Оксана Самойлова, несмотря на рождение четырех детей, сумела сохранить точеную фигуру. Знаменитость не стесняется показывать себя в откровенных нарядах или нижнем белье, поэтому подобного контента на ее странице много.

Недавно поползли слухи, что в ее отношениях с супругом начались проблемы. Ранее они уже сталкивались с трудностями из-за загулов Джигана в США, где его голого выводили полицейские из клуба. Но тогда они приняли решение сохранить брак. Сейчас же между ними снова произошел разлад.

Причины ни Самойлова, ни Джиган не рассказывают. Поэтому часть поклонников полагает, что слухи о проблемах в семье – лишь пиар-ход перед выходом нового альбома исполнителя. Между тем блогер постоянно появляется на светских мероприятиях либо в одиночестве, либо в компании детей без супруга.

Оксана Самойлова после слухов о разводе решила подогреть домыслы публики. Ее откровенные фото утекли в Сеть. На снимках знаменитость предстала в откровенном виде, хвастаясь фигурой в нижнем белье. Насколько такой контент приемлем для ее мужа – неизвестно. Ранее многодетная мать уже публиковала подобное на своей странице, после чего Джиган спешно добавлял себя к фото с помощью редакторов.