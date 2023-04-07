"Устроим жаркий прием": звезду "Глухаря" затравили националисты из Казахстана

Актриса уже и сама не желает появляться там, где ее не ждут

51-летняя актриса Виктория Тарасова столкнулась с тем, чего вряд ли стоило ожидать в принципе в нормальном мере: стоило только заявить о гастролях в Караганде, как местные националисты подключились и начали призывать к срыву спектакля. "Духовитые бойцы" обещают устроить россиянке тот еще прием, если она посмеет появиться.

Безумцы закатили медийную истерику и начали терроризировать Викторию в соцсетях. Пишут то, от чего встают волосы дыбом.

"Пишут, что я – сепаратистка, оккупантка, поддерживающая террористов. Я привыкла к этому, уже не обращаю внимания. Я удивлена больше тем, насколько радикально настроенная часть местного населения стала выступать против русских", – высказалась актриса.

У звезды "Глухаря" уже напрочь отбито всякое желание лететь в Караганду. Сама Виктория не первая – и не последняя. Отменили по схожим причинам концерты Полины Гагариной и Ларисы Долиной.

К слову, сама Тарасова высказывается в поддержку специальной операции и нередко наведывается на Донбасс.