"Надоело его видеть": затравленного Шейнина гонят из Первого канала

"Надоело его видеть": затравленного Шейнина гонят из Первого канала
Артем Шейнин. Фото: соцсети
Ведущий задел публику

Артем Шейнин наконец вернулся в эфир первой кнопки России. Зрителям только стоило оживиться, как их возгласы сменились массовым разочарованием – главный ведущий "Время покажет" растерял былую хватку.

Оказалось, что недовольных профессионализмом Артема не так уж и мало. Пока Шейнина не было, аудитории было спокойнее. Да и никто зрителей не раздражал, пишет "ТВ Центр". 

Теперь раздраженные телезрители требуют телебоссов убрать Артема из эфира и вернуть прежний состав ведущих.

"Надоело видеть его самолюбование", "Уберите Шейнина! Невозможно на него смотреть. Никого не слушает", "Непозволительно долгий вопрос. Кому интересно видеть его мнение", "Господин Шейнин, прекратите болтать. Как жаль приглашенных", – пишут в соцсетях зрители.

К слову, Шейнин не впервые сталкивается с хейтом – ранее ведущий оскандалился после видео, где он в нетрезвом виде выкрикивает непотребства со сцены.

Источник: ТВ Центр ✓ Надежный источник
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