Киркоров изощренно отомстил бежавшей в Израиль Пугачевой

Отношения бывших супругов надорваны

Решение экс-примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой сбежать за границу до сих пор активно обсуждают в социальных сетях. Бывший муж певицы, популярный исполнитель Филипп Киркоров всегда старался аккуратно высказываться об экс-возлюбленной, однако в последнем интервью не сдержался.



Стоит отметить, что даже после того, как актриса бросила певца ради молоденького юмориста, он продолжал на расстоянии восторгаться своей уже бывшей женой. В какой-то момент между артистами пробежала черная кошка и они перестали общаться. Ситуация усугубилась после того, как Пугачева вслед за супругом Максимом Галкиным* плюнула в российские власти и сбежала за границу в Израиль.



Впрочем, даже в такой ситуации Киркоров ведет себя, как настоящий джентельмен. Он не позволяет себе открыто осуждать новую семью бывшей возлюбленной. Впрочем очевидно, что Филиппа какой-то мере постигло разочарование.



В последнем интервью из его уст вырвалось фраза, которая должна жестоко ударить по Алле Борисовне. Киркоров объявил, что после отъезда Пугачевой из России в нашей стране остался "один примадонн". Как известно, Пугачева очень гордилась статусом примадонны отечественной эстрады и наверняка сильно переживает после "увольнения" с занимаемой "должности".

