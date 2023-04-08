Малинина застукали ночью с несовершеннолетней: разразился грандиозный скандал

В Сети смакуют детали произошедшего

Звездная династия Малининых пользуется особой любовью российского зрителя. Александр Малинин навсегда стал одной из знаковых звезд отечественной эстрады. Более того, исполнитель порадовал публику достойным наследником – Никита Малинин быстро завоевал расположение народа. Впрочем, сегодня о его новых творческих прорывах ничего не слышно. Зато всю Сеть поднял на уши скандальный инцидент.



Дело было еще в тот период, когда Малинин участвовал в популярном музыкальном телешоу "Фабрика звезд". Молодой человек проявлял явные знаки внимания к другой участнице Маше Вебер. Поклонникам телепроекта очень нравилось наблюдать за развитием их романтических отношений.



Впрочем, позже выяснилось, что никакой любви между артистами не было. Страсти на камеру оказались обычным пиар-романом, который должен был поднять рейтинги телепроекта. Все бы ничего, однако молодую кровь трудно сдержать. В какой-то момент Никита так сильно увлекся своей ролью, что начал неприкрыто приставать к Марии.



Любопытный инцидент произошел ночью – тогда вся съемочная команда мигом встала на уши. Малинин стал откровенно лезть к своей молодой подруге. Продюсерам пришлось вмешаться, так как на тот момент Вебер было всего 16 лет. Команда была в ужасе:

"Нас всех посадят! Ей всего 16!"

К счастью, специалистам удалось вовремя остудить пыл молодого человека, и обошлось без эксцессов.

