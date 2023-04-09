"Зачем венчался тогда?!": разгневанный Киркоров набросился на отца из-за развода

"Зачем венчался тогда?!": разгневанный Киркоров набросился на отца из-за развода
Бедрос Киркоров. Фото: Evgeny Philippov/www.globallookpress.com
Исполнитель на старости лет встретил новую любовь

Отец поп-короля российской эстрады засобирался разводиться с супругой после 26 лет совместной жизни. Самого Филиппа Киркорова поступок батюшки не приободрил, хотя сын не перечит родителю.

Бедрос, оказывается, уже умудрился найти ту самую. Пока что, однако, имя незнакомки никто не раскрывает. 91-летний мужчина ни в чем себе не отказывает – несмотря на периодически отказывающее сердце, отмечает его знаменитый сын.

Киркоров-младший не мог и представить, что отец решится на развод в таком возрасте. Чувства смешанные: и рад, и не понимает, для чего в почтеннейшие годы новая ответственность.

По откровениям Филиппа, отец невероятно любил Викторию Марковну – маму артиста. Однако венчаться по непонятным причинам не спешил.  

"Но, опять-таки, я же тоже с венчанный был, и это никому не помешало", – рассуждает исполнитель.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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