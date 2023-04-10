Любимца публики не стало на 60-м году жизни

Большая трагедия произошла в сфере российского кинематографа и театрального искусства. На днях оборвался жизненный путь знаменитого артиста Вадима Волкова. Любимец публики скончался в возрасте 59 лет.



Телезрителям покойная звезда больше всего запомнилась участием в таких популярных в свое время телесериалах, как "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей". Большую часть своей профессиональной деятельности Волков трудился на подмостках петербургского Молодежного театра на Фонтанке, отмечает "Радио 1".



В труппе культурного учреждения очень подавлены из-за ухода талантливого коллеги. Волков успел показать себя в разных амплуа, передает информационный ресурс РИА ФАН.



Что послужило причиной смерти любимца публики, не сообщается. Когда состоится прощание с артистом, расскажут позже. Как отмечает интернет-издание "МИР24", Волков прослужил в театре на Фонтанке 12 лет. Также он блистал на подмостках других российских театров.

