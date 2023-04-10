Эрнст решил выгнать Диброва с Первого канала: названа причина

Эрнст решил выгнать Диброва с Первого канала: названа причина
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вместо него может появиться новая ведущая

После начала российской спецоперации на Украине большинство развлекательных программ исчезли из эфира ведущих федеральных каналов. Это коснулось и шоу "Кто хочет стать миллионером?", которое шло на Первом канале последние 20 лет. Однако разлад взаимоотношений между Россией и Западом может поставить крест на будушем передачи.

Близкие к телевизионным кругам источники рассказывают, что Эрнст так и не смог заполучить права на съемки шоу, поэтому перед редакторами стоит задача собрать производство в новом формате. Съемки будут возобновлены уже 11 и 12 апреля. Поговаривают, что Дмитрия Диброва на них не будет.

В опубликованном в соцсетях уведомлении сказано, что место ведущего займет женщина. Кто именно руководство не распространяется. Более того, сотрудники компании, которая владела правами на "Кто хочет стать миллионером?", стали оперативно просить удалить все сведения о возобновлении съемок.

Насколько информация правдива – неизвестно. Как и сведения о том, правда ли Эрнст решился выгнать Диброва с Первого канала. Других проектов у ведущего в данный момент на первой кнопке страны нет и информацию о запуске своего шоу никак не комментировал.

При этом ранее он появился в эфире Первого, приняв участие в качестве гостя в передаче КВН. Там он предстал в своем образе с шоу "Кто хочет стать миллионером?". 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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