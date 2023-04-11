Все спектакли отменены: россияне отказываются видеть Козловского на сцене

На артиста написали жалобу в прокуратуру

Российский артист театра и кино Данила Козловский, ставший на пару с Александром Петровым монополистом в актерском составе отечественного кино, столкнулся с тем, чего ожидал от аудитории меньше всего. Его начали "отменять" из-за скандала, который разразился после поездки в Соединенные Штаты.

Поэтому, пишет "Немалахов", Данилу заменит в МХТ имени Чехова на спектакле "Поколение Маугли" Тимур Родригез.

По России уже целый год раскатывается волна "отмен" селебрити, которые не поддерживают специальную операцию – либо компрометируют себя как людей, чьи взгляды далеки от патриотических. Козловский не стал исключением – анонимные патриоты написали на него жалобу в Минкульт и Генпрокуратуру, которая также получила парочку писем. В них неизвестные требуют проверить актера на иностранное финансирование, дискредитацию ВС России и даже экстремизм.

Поговаривают, что Данила шокирован ситуацией. В Штаты он летал в феврале 2022 года. А "прилетело" лишь спустя 13 месяцев. Публика заистерила, увидев фотографию артиста с дочерью – решила, что Козловский эмигрировал.