Все спектакли отменены: россияне отказываются видеть Козловского на сцене

Все спектакли отменены: россияне отказываются видеть Козловского на сцене
Данила Козловский. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
На артиста написали жалобу в прокуратуру

Российский артист театра и кино Данила Козловский, ставший на пару с Александром Петровым монополистом в актерском составе отечественного кино, столкнулся с тем, чего ожидал от аудитории меньше всего. Его начали "отменять" из-за скандала, который разразился после поездки в Соединенные Штаты.

Поэтому, пишет "Немалахов", Данилу заменит в МХТ имени Чехова на спектакле "Поколение Маугли" Тимур Родригез.

По России уже целый год раскатывается волна "отмен" селебрити, которые не поддерживают специальную операцию – либо компрометируют себя как людей, чьи взгляды далеки от патриотических. Козловский не стал исключением – анонимные патриоты написали на него жалобу в Минкульт и Генпрокуратуру, которая также получила парочку писем. В них неизвестные требуют проверить актера на иностранное финансирование, дискредитацию ВС России и даже экстремизм.

Поговаривают, что Данила шокирован ситуацией. В Штаты он летал в феврале 2022 года. А "прилетело" лишь спустя 13 месяцев. Публика заистерила, увидев фотографию артиста с дочерью – решила, что Козловский эмигрировал. 

Источник: Telegram • Требует проверки
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