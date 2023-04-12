Все в латексе: Седокова повиляла восхитительными бедрами на камеру

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Анна Седокова считается армией фанатов самой сексуальной участницей "ВИА Гры". Сорокалетняя красотка каждый раз доказывает, что этот статус достался ей вполне заслуженно.
Вот и недавно Анна выложила кадры, от которых ее фанаты чуть не подавились слюной. На свежем снимке Седокова позирует в шортиках и ботфортах на шпильках – все из блестящего черного латекса.
Как мать троих детей остается такой сумасшедшей красоткой – загадка.
Никаких движений на Запад