Все в латексе: Седокова повиляла восхитительными бедрами на камеру

Такого от матери троих детей не ожидал никто

Анна Седокова считается армией фанатов самой сексуальной участницей "ВИА Гры". Сорокалетняя красотка каждый раз доказывает, что этот статус достался ей вполне заслуженно.

Вот и недавно Анна выложила кадры, от которых ее фанаты чуть не подавились слюной. На свежем снимке Седокова позирует в шортиках и ботфортах на шпильках – все из блестящего черного латекса.

Как мать троих детей остается такой сумасшедшей красоткой – загадка.